BCE interrompe ciclo de cortes e mantém taxas de juro directoras

O Banco Central Europeu (BCE) interrompeu hoje uma série de sete descidas consecutivas das taxas de juro diretoras, mantendo a taxa de depósitos em 2,00%, o nível mais baixo desde o início de 2023.

Hoje reunido em Frankfurt, na Alemanha, o Conselho de Governadores do BCE decidiu manter a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de depósito nos 2,00%, enquanto as taxas de juro das operações principais de refinanciamento e da facilidade permanente de cedência de liquidez continuam em 2,15% e 2,40%, respetivamente.

No comunicado em que anunciou a manutenção do valor destas taxas diretoras, o Conselho do BCE refere que está "pronto para ajustar todos os instrumentos à sua disposição para garantir que a inflação se estabiliza na meta de 2% no médio prazo".

Desde junho de 2024 que o BCE tem invertido o seu ciclo de restrição iniciado dois anos antes para combater a subida de preços, tendo a taxa de depósito passado de um recorde de 4,0% para 2,0%, um valor que não é considerado prejudicial para a economia.