BCE lança concurso público para o desenho das futuras notas de euro

O Banco Central Europeu (BCE) lançou hoje um concurso público para o desenho das futuras notas de euro, a próxima etapa do processo de reformulação.

O BCE informou em comunicado que o Conselho do BCE já selecionou dois possíveis temas para as futuras notas de euro, após consultar peritos e o público.

Os temas são: "Cultura europeia", que se centra no património cultural comum da Europa e em europeus famosos, e "Rios e aves", que celebra a resistência e a diversidade dos ecossistemas naturais da Europa.

O BCE convida designers de toda a Europa a participar no concurso a partir de 15 de julho de 2025.

"O euro é mais do que uma simples moeda: simboliza a unidade e a diversidade europeias. Com este concurso, convidamos designers de toda a Europa a desenhar o futuro das nossas notas, de forma a refletir a nossa identidade cultural e património natural comuns", afirmou a presidente do BCE, Christine Lagarde.

A plataforma de candidatura estará aberta até às 11:00 em Lisboa de 18 de agosto, acrescenta o BCE.

O Conselho do BCE decidirá sobre o desenho final antes do final de 2026, na sequência de um inquérito público.

O tema das atuais notas de euro é "épocas e estilos" e os principais motivos das notas são janelas, portas e pontes inspiradas em estilos arquitetónicos de diferentes períodos da história europeia.

O concurso, que está aberto a designers gráficos residentes na União Europeia (UE), será composto por duas fases: uma fase de candidatura e uma fase de proposta de desenho.

Durante a fase de candidatura, os designers devem cumprir os requisitos específicos enumerados no anúncio do concurso. Os candidatos serão avaliados com base nas suas qualificações e realizações.

Os designers selecionados serão convidados a participar na segunda fase e a apresentar as suas propostas.

O júri do concurso, composto por peritos independentes, avaliará as propostas e selecionará um máximo de cinco por tema.

No final do concurso, o BCE convidará o público a dar a sua opinião sobre os projetos selecionados.

O processo de produção das novas notas demorará vários anos a entrar em circulação.