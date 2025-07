Reservas de sangue da Madeira ajudam o continente em situação crítica

A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES) apelou hoje aos portugueses para doarem sangue, como já o tinha feito o Hospital de Santa Maria, lembrando que no Verão muitos dadores regulares estão ausentes, mas as necessidades mantêm-se.

O presidente da FEPODABES, Alberto Mota, sublinha, num comunicado, que "os meses de julho e de agosto são sempre muito críticos no que toca às reservas de sangue", pois com as férias de verão muitos dadores regulares ausentam-se, mas as necessidades hospitalares não param, lembrando que todos os dias são necessárias para os hospitais cerca de 1.100 unidades de sangue.

Também hoje, o Hospital de Santa Maria alertou que os "baixos níveis das reservas", frequentes nessa época do ano, levaram aquela unidade a adiar algumas cirurgias e a apelou à dádiva para evitar agravamento da situação.

"As reservas de sangue estão baixas, como estão em todos os hospitais em Portugal. Isto é um problema do país. Aliás, o IPST [Instituto Português do Sangue e Transplantação] está a trazer sangue dos Açores e da Madeira, porque estamos, de facto, numa situação difícil", disse à agência Lusa o diretor do Serviço de Imuno-Hemoterapia da Unidade Local de Saúde Santa Maria, Álvaro Beleza.

Esta opinião é partilhada por Alberto Mota, que acrescenta que há cerca de 15 dias a federação apresentou uma proposta ao IPST de alargamento de horário de colheitas de sangue nomeadamente nos três centros recolha (Porto, Coimbra e Lisboa e nos Hospitais Centrais dos Porto, Coimbra, Lisboa e Algarve, com uma abertura até as 21:00).

O presidente da FEPODABES afirma que esta proposta de mudança de horário, até 15 de setembro, "seria para dar oportunidade a todas as pessoas saudáveis que no fim do seu dia de trabalho e no fim de um dia de praia e com uma temperatura mais fresca possam fazer a sua dadiva de sangue".

Alberto Mota lamenta que ainda continue a haver cancelamento de colheitas de sangue por falta de profissionais nos três centros de sangue.

A federação lançou este ano uma campanha intitulada "Dê Sangue Antes de Ir de Férias", na qual apela a todos os cidadãos com mais de 18 anos, que pesem mais de 50 quilos e que sejam saudáveis para que façam a sua dádiva.

A informação sobre os locais oficias de recolha de sangue está disponível no 'site' da FEPODABES em www.fepodabes.pt ou na APP/DSANGUE.

A FEPODABES é uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo desenvolver uma atividade no âmbito da solidariedade social e humanitária no campo da dádiva benévola do sangue, promovendo a difusão da dádiva junto da população.