Pilotos da Jeju Air desligaram motor errado após acidente, segundo relatório

Os pilotos do avião da companhia coreana Jeju Air que sofreu um acidente em dezembro do ano passado terão desligado, por engano, o motor menos danificado após o impacto com uma ave, indicou hoje fonte próxima da investigação.

Segundo o jornal Korea Joongang Daily, a fonte referiu que os elementos recolhidos, incluindo a gravação de voz da cabina, dados informáticos e um interruptor físico do motor encontrado entre os destroços, demonstram que os pilotos desligaram o motor esquerdo em vez do direito ao tomarem medidas de emergência após o impacto com a ave, ocorrido momentos antes da aterragem prevista.

A equipa de investigação, acrescentou a fonte, dispõe de "provas claras" e terá chegado a uma conclusão, ainda que o relatório oficial não tenha sido divulgado, devido a protestos por parte de familiares das vítimas.

A investigação ao acidente, ocorrido em Muan (sudoeste da Coreia do Sul), já revelou que a Jeju Air, como parte dos seus esforços para maximizar a rentabilidade operacional das suas aeronaves, reduz ao mínimo legal a duração das revisões de manutenção realizadas antes de cada voo.

O avião acidentado, um Boeing 737-800, terá sido atingido por uma ave e acabou por aterrar sem acionar o trem de aterragem nem outros sistemas de travagem, saindo da pista e colidindo com um muro no aeroporto de Muan.

No acidente de 29 de dezembro de 2024 morreram 179 passageiros e membros da tripulação, tendo havido dois sobreviventes.

O acidente foi o mais grave desastre da aviação civil ocorrido em solo sul-coreano e o pior do ano a nível mundial.