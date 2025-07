Chega questiona ministro sobre atrasos nos pagamentos a agricultores

O Chega questionou o Ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, sobre os atrasos nos pagamentos aos agricultores. Isso mesmo dá conta Francisco Gomes, através de nota à imprensa, apontando que em causa está o do encerramento do programa PDR 2020 e da transição para o novo Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).

O grupo parlamentar indica que tal demora está a causar impactos no sector agrícola, em especial no que respeita à tesouraria das explorações e à continuidade da produção. “O que se está a passar é inadmissível. São milhares de agricultores que, depois de um ciclo de trabalho intenso, ficam meses à espera de apoios que são, na verdade, um direito. O governo anda a brincar com a sobrevivência do mundo rural", indica o deputado madeirense.

Os parlamentares afiançam que existem vários relatos de "situações dramáticas de agricultores que não conseguem assegurar compromissos de curto prazo, como salários, amortizações ou aquisição de fatores de produção". “O governo fala em soberania alimentar, mas não paga a tempo. Fala em coesão territorial, mas deixa os agricultores à mercê da burocracia. Fala em competitividade, mas asfixia quem produz. Exigimos respostas concretas e um calendário claro para pôr fim a este bloqueio", diz.