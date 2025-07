Intérprete de ópera em Londres surge em palco com bandeira da Palestina

Um dos intérpretes de um espetáculo de ópera apresentou-se em palco, no sábado em Londres, com a bandeira da Palestina, num ato de protesto já condenado pela Royal Opera House.

De acordo com a BBC, num dos momentos finais de agradecimento ao público, um dos intérpretes do elenco da ópera "Il Trovatore", de Verdi, agitou a bandeira da Palestina e foram publicados vídeos amadores que mostram uma pessoa a sair dos bastidores e a tentar tirar-lha em palco.

O incidente decorreu enquanto o público aplaudiu o elenco, no final do espetáculo.

Um porta-voz da Royal Opera House disse que o protesto não autorizado foi "completamente inapropriado para um momento de agradecimentos".

No Reino Unido, no final de junho, os grupos Kneecap e Bob Vylan também protestaram contra Israel e em defesa da Palestina durante atuações no festival de música de Glastonbury.

A polícia britânica encerrou a investigação ao grupo norte-irlandês Kneecap, por não haver provas suficientes de crime nos comentários anti-Israel proferidos no festival, mas mantém a investigação aos Bob Vylan.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

A retaliação de Israel já provocou mais de 58 mil mortos, a destruição de quase todas as infraestruturas de Gaza e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.