Fortimel e LPCC promovem sessões para 'Descomplicar a Nutrição no Cancro'

A Fortimel, marca da Danone Nutricia dedicada à nutrição clínica, e a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) renovaram a sua parceria para continuar a sensibilizar para a importância da nutrição na doença oncológica depois de, em 2024, terem realizado mais de 300 consultas gratuitas, presenciais e online, por todo o país, de forma a identificar o risco de malnutrição na pessoa com cancro.

“Com esta parceria, queremos continuar a contribuir para a promoção de uma nutrição adequada em todas as fases da doença oncológica. Sabemos que a alimentação pode fazer a diferença no bem-estar e na resposta aos tratamentos e, por isso, o nosso compromisso é apoiar com informação fiável e soluções nutricionais que ajudem quem mais precisa”, afirma Paulo Santos, Diretor da categoria de Nutrição Especializada da Danone Portugal.

Também Vítor Veloso, presidente da LPCC, lembra que a “a nutrição tem um impacto direto na tolerância e resposta à terapêutica, pelo que é fundamental garantir uma alimentação adequada”, destacando a importância de “o doente se encontrar bem nutrido, procurando o apoio da sua equipa de saúde sempre que necessário, até porque a desnutrição em contexto oncológico é responsável por 10 a 20% das mortes por cancro. Estas consultas, promovidas pela LPCC, em parceria com Fortimel, vão ao encontro da missão desta Instituição há mais de oito décadas, para apoiar o doente oncológico e suas famílias com informação clara e acessível, e de forma a contribuir para a diminuição destes números que são, cada vez mais, alarmantes”, conclui.

Para além da vertente educativa, estas sessões contarão ainda com uma componente prática e gastronómica, protagonizada pela reconhecida Chef Tia Cátia, que irá confecionar, ao vivo, receitas simples, nutritivas e adaptadas às necessidades de quem está a viver com cancro. “Sei bem o quanto esta doença abala, não só o corpo, mas também a vontade de comer, de cuidarmos de nós. Por isso, estas ações são tão importantes: queremos mostrar que comer pode continuar a ser um momento de prazer, mesmo em fases mais difíceis. Nestes encontros, partilho receitas simples, saborosas e adaptadas, mas também um pouco da minha vivência, com empatia e esperança. Cozinhar pode ser, também, uma forma de cuidar”, confidencia a Chef Tia Cátia, rosto oficial da componente prática destas acções.

As sessões “Descomplicar a Nutrição no Cancro” são gratuitas, abertas ao público mediante inscrição e irão decorrer no Funchal, no dia 3 de julho; em Ponta Delgada, dia 5 de julho; no Porto, no dia 7 de julho; em Lisboa, dia 9 de julho; e, por fim, em Coimbra, no dia 15 de julho.