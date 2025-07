Anvisa autoriza ensaio clínico de vacina contra gripe aviária

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil autorizou hoje o início dos ensaios clínicos em humanos de uma vacina contra a gripe aviária desenvolvida por cientistas brasileiros.

Em comunicado, a Anvisa detalhou que o ensaio de fase I e II tem como objetivo avaliar a segurança e a eficácia de duas formulações da vacina em cerca de 700 voluntários adultos, divididos em dois grupos.

Os primeiros com idades entre os 18 e os 59 anos e segundo com pessoas com mais de 60 anos.

Os participantes receberão duas doses da vacina ou de placebo e serão acompanhados durante sete meses, com visitas e exames médicos, segundo a agência reguladora.

Desenvolvida desde 2023 pelo Instituto Butantan, um prestigiado centro de investigação científica localizado na cidade brasileira de São Paulo, trata-se da primeira vacina contra a gripe aviária em humanos criada no Brasil.

Em resposta à autorização, o Butantan frisou que pretende concluir o acompanhamento dos participantes do estudo em 2026, mas que está preparado para encurtar os prazos caso seja decretada uma epidemia.

Três variantes da gripe aviária já provocaram a morte de 300 milhões de aves em todo o mundo desde 2021, e existe o risco de surgirem novas estirpes do vírus, alertou a Anvisa.

O Brasil registou em meados de maio um surto numa quinta de frangos no estado sulista do Rio Grande do Sul, o que levou as autoridades a declarar uma quarentena sanitária que terminou um mês depois de forma satisfatória, sem registo de novos casos.

Apesar da doença afetar principalmente aves e dos casos em humanos serem raros, a Anvisa sublinhou que, quando ocorrem, tendem a ser graves.

Entre 2003 e 2024, foram registados 954 casos em 24 países, dos quais 464 resultaram em morte, o que representa uma taxa de letalidade de 48%, muito superior à da covid-19, referiu a agência.