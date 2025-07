Cotrim disponibiliza-se para ser candidato à Presidência da República

O eurodeputado João Cotrim Figueiredo afirmou hoje estar disponível para ser candidato presidencial, mas ressalvou que a decisão "não está tomada" e depende do apoio de outras entidades além da IL, que não especificou.

Em declarações aos jornalistas no pavilhão onde está a decorrer a X Convenção Nacional da IL, em Alcobaça, Cotrim Figueiredo foi questionado se tenciona candidatar-se à Presidência da República, após ter dito num discurso que está disponível para "todas as batalhas" e ter ouvido apelos para que avance com uma corrida a Belém.

"Eu não tomei a decisão de me candidatar. Tomei a decisão de estar disponível e agora há contactos que se tornam possíveis de fazer, que até aqui não eram possíveis, e que me vão permitir chegar a uma decisão final em breve", respondeu o também líder da IL entre 2019 e 2023.

Questionado sobre o que é que irá pesar na sua decisão de avançar ou não com uma candidatura presidencial, Cotrim Figueiredo respondeu: "Sem querer revelar muito, a minha ideia é não fazer uma campanha muito parecida com outras que já houve".

"Isso exige disponibilidade de outras entidades para fazerem esse caminho comigo", frisou.

Interrogado se bastará que a próxima líder da IL, Mariana Leitão, diga que o partido vai apoiar a sua candidatura para decidir avançar, Cotrim Figueiredo respondeu: "Não, eu suponho que esse apoio será natural".

"Não é disso que eu dependo, é de outros contactos e de outras disponibilidades que eu dependo", afirmou, referindo que já falou com Mariana Leitão sobre o assunto e, questionado se foi desafiado pela futura líder da IL que decidiu manifestar a sua disponibilidade, disse que foi "algo simultâneo".

Sobre se uma eventual candidatura presidencial não mostra uma IL dependente da sua figura, Cotrim Figueiredo respondeu que tem a certeza de "que haverá quem vá ler isso assim".

"Também gostava que houvesse alternativas que pudessem assegurar o mesmo tipo de resultados eleitorais, mas posso, sem falsas modéstias, dizer que neste momento não existem", considerou.