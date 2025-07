Liberais reúnem-se para eleger Mariana Leitão como líder do partido

A Iniciativa Liberal realiza hoje a sua X Convenção Nacional com 985 militantes inscritos que deverão eleger Mariana Leitão como próxima líder do partido, sucedendo a Rui Rocha, que ocupava o cargo desde 2023.

A convenção começa às 09:30, em Alcobaça (Leiria), com a ratificação do regimento da X Convenção, e deverá terminar por volta das 21:00, com um discurso da nova líder da IL.

Candidata única à liderança, Mariana Leitão deverá ser eleita como presidente da IL -- o único cenário em que a atual líder parlamentar poderia falhar a eleição seria caso metade dos 985 militantes inscritos não marcassem presença no momento da votação, de acordo com o regimento da convenção.

Caso seja eleita, Mariana Leitão tornar-se-á na quinta líder do partido e na primeira mulher a ocupar o cargo, sucedendo a Rui Rocha, que se demitiu em 31 de maio, por considerar que o resultado da IL nas eleições legislativas tinha sido insuficiente.

Nessas legislativas, a IL obteve 5,36% e nove deputados, mais um do que nas eleições de 2024.

Na moção com que se apresentou a eleições, Mariana Leitão diz querer uma IL sem "medo de incomodar" e apela a um "reencontro com aquilo" que considera estado na génese do partido: "irreverência com propósito, liberdade com responsabilidade, frontalidade na mensagem, clareza nas ideias e coragem para liderar uma transformação".

Na lista à Comissão Executiva que propõe, Mariana Leitão mantém 60% dos membros da anterior direção de Rui Rocha, com 15 dirigentes a permanecerem no órgão executivo e 10 a estrearem-se, entre os quais dois antigos apoiantes de Carla Castro, que disputou a liderança com Rui Rocha na convenção de 2023.

Além da votação para a nova liderança, os membros da IL vão também debater e votar 19 moções setoriais, que a oposição interna utilizou para deixar críticas à atual direção do partido, designadamente no que se refere à posição relativamente a temas como direitos sociais, minorias ou nacionalidade.