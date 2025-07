Parlamento ucraniano nomeia Yulia Svyrydenko como nova PM do país

O parlamento ucraniano nomeou hoje Yulia Svyrydenko como nova primeira-ministra, até agora vice-primeira-ministra e responsável pela pasta da Economia, na sequência da reforma ministerial anunciada esta semana pelo Presidente, Volodymyr Zelensky.

Svyrydenko substitui Denis Shmyhal, que ocupou o cargo de primeiro-ministro em 2020, e deverá assumir a pasta da Defesa, depois de Zelensky ter proposto a sua candidatura com base na sua "vasta experiência".

Esta semana, Zelensky pôs fim aos rumores e confirmou a sua intenção de reformar o seu Governo, com o objetivo de fortalecer o potencial económico do país, desenvolver uma indústria nacional de armamento e expandir os programas sociais.

A nova primeira-ministra considerou na segunda-feira que o país, há três anos em guerra após a invasão russa, está a passar por um "período crucial".

"Estou grata ao Presidente Volodymyr Zelensky pela sua confiança e pela oportunidade de servir a Ucrânia neste momento crucial", escreveu nas redes sociais.

Yulia Sviridenko, de 39 anos, destacou-se este ano nas difíceis negociações relativas a um acordo sobre minerais, finalmente concluído com os Estados Unidos.

"Propus que Yulia Svyrydenko assumisse a chefia do Governo da Ucrânia e renovasse profundamente o seu trabalho", escreveu Zelensky nas redes sociais, acrescentando aguardar "com expectativa a apresentação do plano de ação".

Svyrydenko afirmou querer acelerar a produção de armamento, uma vez que a Ucrânia depende em grande parte dos seus aliados para o seu abastecimento.