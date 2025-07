Trump afirma que as negociações comerciais com a UE continuam e com progressos

O presidente dos Estados Unidos disse hoje que continuam as negociações com a União Europeia (UE) para chegar a um acordo comercial antes de 01 de agosto e garantiu que há progressos.

Mas, ao mesmo tempo, Donald Trump sublinhou que, se não houver acordo, Washington já decidiu impor uma tarifa de 30% à UE.

"Estamos a falar com a UE e estamos a fazer progressos. Mas, de facto, já temos um acordo com a UE. Chama-se a carta que foi enviada" a Bruxelas, disse Trump aos jornalistas antes de partir para a Pensilvânia, referindo-se à missiva que enviou aos negociadores europeus no sábado.

"Acho que 30% [das tarifas] depende da UE, mas, ao mesmo tempo, estamos a conversar", acrescentou Trump, que insiste em enviar mensagens erráticas sobre a política comercial agressiva que empreendeu desde que regressou à Casa Branca, em janeiro.

O próprio Trump anunciou hoje um novo quadro para o comércio com a Indonésia, que permite que Jacarta não pague uma tarifa de 32%,que Washington tinha dito que o país asiático teria de suportar a partir de 01 de agosto.

Estas declarações surgem numa altura em que Bruxelas insiste que vai negociar até ao último minuto com Washington para chegar a um acordo que evite as tarifas de 30% que o Presidente dos Estados Unidos da América ameaçou impor aos produtos da União Europeia (UE) a partir de 01 de agosto.

O republicano afirmou também que vai impor o mesmo nível de direitos aduaneiros sobre determinados produtos provenientes do México, o segundo maior parceiro comercial dos EUA.

Desde que suspendeu as "tarifas recíprocas", em abril, Trump chegou a acordos com a Indonésia, o Reino Unido e o Vietname, bem como a uma trégua na escalada de barreiras comerciais entre Washington e Pequim.