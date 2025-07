Ordem dos Médicos ainda aguarda esclarecimentos sobre dermatologista do Santa Maria

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) lamentou hoje que, quase dois meses depois, a unidade local de saúde (ULS) Santa Maria ainda não tenha esclarecido o caso do dermatologista que terá recebido milhares de euros por trabalho adicional.

"Até ao dia de hoje, a Ordem dos Médicos não tem ainda qualquer tipo de esclarecimento sobre aquilo que aconteceu. Tivemos o afastamento surpreendente e de forma muito clara do diretor clínico e agora também tivemos uma demissão de um diretor de serviço", disse Carlos Cortes.

O bastonário tinha pedido esclarecimentos, em maio, à ULS Santa Maria sobre o caso do dermatologista que recebeu alegadamente 51 mil euros em apenas um dia de trabalho.

Em declarações aos jornalistas após se reunir com os diretores clínicos da ULS Santa Maria, Rui Tato Marinho e Eunice Carrapiço, o responsável disse que a OM está a estabelecer um conjunto de contactos com vários médicos e entidades para tentar "perceber aquilo que está a acontecer" na unidade hospitalar.

"Hoje estivemos reunidos com os dois diretores clínicos da ULS [Santa Maria]. Na próxima quinta-feira estarei no Hospital [Santa Maria], numa reunião com os médicos do serviço de Dermatologia", disse Carlos Cortes. O encontro será de manhã, mas ainda sem hora definida.

Aos jornalistas, na sede da OM, em Lisboa, o bastonário adiantou que será feito um relatório com tudo aquilo que teme sido comunicado à entidade, demonstrando preocupação com a gestão do Hospital Santa Maria (Lisboa).

"Há aqui uma preocupação da OM sobre esta matéria e que vai levar a que seja feito um relatório sobre estes contactos que foram estabelecidos. Esse relatório será enviado para o Conselho de Administração, ou para aquilo que é agora o Conselho de Administração, não sabemos muito bem, da ULS Santa Maria, para a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e para a ministra da Saúde", disse.