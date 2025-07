Termina hoje emissão de nova série de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável

A emissão de uma nova série de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), com um pagamento de juros em janeiro e julho de cada ano, termina hoje, segundo informação do IGCP.

As OTRV julho 2031 foram colocadas "através de uma oferta pública de subscrição dirigida ao público em geral e de uma oferta pública de troca tendo como objeto as 'OTRV julho 2025', com pagamento de juros, semestral e postecipadamente, em 18 de janeiro e 18 de julho de cada ano", que arrancou em 02 de julho, de acordo com um folheto publicado pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

Estes juros são "calculados a uma taxa de juro variável e igual à Euribor 6 meses acrescida de 0,25%, ocorrendo o reembolso do capital em 18 de julho de 2031".

As OTRV são "valores mobiliários emitidos pela República Portuguesa nas qualidades de emitente e oferente no âmbito da Oferta de Subscrição e da Oferta de Troca", sob a forma "escritural e ao portador, denominados em euros, com valor nominal unitário de 1.000 euros e valor nominal global inicial de até 1.000.000.000 euros [mil milhões de euros], o qual poderá ser aumentado, por opção do emitente, até ao dia 10 de julho de 2025", explicou.

O preço de subscrição é assim de mil euros por cada OTRV julho 2031, sendo, por sua vez, a contrapartida pela troca de cada OTRV julho 2025 uma OTRV julho 2031.

"Na data de emissão e liquidação das Ofertas serão também pagos, relativamente às OTRV julho 2025 aceites para troca, os juros corridos desde 23 de janeiro de 2025", indicou.