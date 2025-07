Avião de combate a incêndios faz amaragem de emergência no rio Arade em Portimão

Um avião de combate a incêndios fez hoje uma amaragem de emergência no rio Arade, em Portimão, devido a um alegado problema no trem de aterragem, num incidente que não provocou feridos, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi dado pelas 17:48 e o piloto do avião não necessitou de assistência médica, indicou a AMN em comunicado.

Para o local foram destacados elementos da capitania e do comando local da Polícia Marítima de Portimão e dois tripulantes da estação salva-vidas de Ferragudo, que auxiliaram o piloto.

A AMN referiu ainda que os tripulantes da estação salva-vidas rebocaram a aeronave, que apresentava "flutuabilidade positiva", para a rampa do cais do Calhau, na boca do rio Arade.