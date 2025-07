Concorrência notificada da compra da Tirgal pelo Grupo Sousa

A Autoridade da Concorrência (AdC) foi notificada sobre a operação de compra da totalidade da Tirgal - Transitários de Portugal pela GS Marítima, do Grupo Sousa, foi hoje divulgado.

Na informação disponível no seu site, a AdC refere que recebeu, no dia 08 de julho de 2025, "uma notificação prévia de uma operação de concentração de empresas".

A operação em causa consiste na aquisição, pela GS Marítima, Lda. ("GS Marítima"), do controlo exclusivo sobre a TIRGAL - Transitários de Portugal Lda. ("Tirgal").

A GS Marítima é uma empresa ativa, diretamente e através de participadas, no setor do transporte marítimo de carga e logística integrada, que integra o Grupo Sousa, grupo marítimo-portuário com atividades nos setores da logística, energia e turismo e sedeado na Região Autónoma da Madeira.

Por sua vez, a Tirgal é uma empresa que presta serviços de transitário, essencialmente, por via marítima para carga contentorizada e carga convencional, a partir dos portos de Lisboa e Leixões para a Região Autónoma da Madeira, Região Autónoma dos Açores e África Ocidental (São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Angola).