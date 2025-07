Adesão de 100% na greve dos magistrados em cinco das sete comarcas do Norte

Cinco das sete comarcas do norte do país registou uma adesão de 100% à greve convocada para hoje pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público na Procuradoria-Geral Regional do Porto, segundo os dados recolhidos até ao final da manhã.

Em comunicado, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) avança que a greve agendada para hoje e que abrange as comarcas do Porto, Porto Este, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança adiou diversas diligências, com destaque para o julgamento do processo Vórtex, em Santa Maria da Feira, e todos os julgamentos agendados para os Juízos Locais Criminais do Porto e para os Juízos Centrais e Locais Criminais de Aveiro.

Segundo o sindicato, o registo de 100% de adesão ocorreu nos juízos e núcleos da Comarca de Aveiro: Oliveira de Azeméis (Departamento de Investigação e Ação Penal [DIAP], Cível e Trabalho), Ílhavo, Anadia, Aveiro (Juízos locais e centrais criminais e trabalho), em Braga: Fafe (DIAP/Local/Família), Amares, Vieira do Minho, Barcelos e Braga (Família e Menores), em Bragança: paralisação de todos os Juízos e Núcleos da Comarca, e em Viana do Castelo: Monção, Caminha, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, Viana do Castelo (Procuradorias Direito do Trabalho).

Na comarca do Porto e Porto Este houve diferentes níveis de adesão: DIAP e Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto - 68%,

Pequena criminalidade do Porto - 50%, Tribunal de Execução de Penas (TEP) do Porto -75%, Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto - 85%, Secções Especializadas Integradas de Violência Doméstica (SEIVD) de Matosinhos - 57 % e Procuradores-Gerais Adjuntos (PGA) Porto - 40%.

No caso da Maia, assinala o sindicato, não há registo devido a ser feriado municipal, enquanto em Porto Este a média é 82,9% e em Paredes e Marco de Canaveses de 100%.

O comunicado desvenda ainda os valores apurado em Vila Real: Área Norte (Montalegre, Chaves, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar): 85%. Na Área Sul (Vila Real, Alijó, e Peso da Régua): 76%.

O protesto do SMMP termina terça-feira com paralisações na Procuradoria-Geral Regional de Évora e na Procuradoria-Geral Regional de Coimbra.