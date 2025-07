Cavernas do Perauçu no Brasil declaradas Património Mundial da UNESCO

O Parque Nacional das Cavernas do Perauçu, em Minas Gerais, Brasil, foi ontem incluído na lista do Património Mundial da UNESCO, elevando para 25 o número de locais do Brasil nesta seleção.

O anúncio foi feito esta tarde, a partir de Paris, onde se reúne o Comité do Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês).

Área protegida desde 1999, o parque integra uma superfície de 564 quilómetros quadrados de floresta baixa atravessada pelo rio Peruaçu, na zona norte do estado de Minas Gerais.

A UNESCO apontou que o parque está "situado na intersecção dos biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica e abriga mais de 2.000 espécies de plantas e animais, incluindo muitas ameaçadas".

Esta é a 25.ª vez que a UNESCO atribui a classificação de Património Mundial no Brasil e junta-se a locais como as Cataratas do Iguaçu ou o centro histórico da cidade colonial de Ouro Preto.

"Desenvolvida no cratão estável de São Francisco, a paisagem reflete as principais mudanças climáticas e geológicas do Plioceno-Pleistoceno", destacou a UNESCO sobre o património recém-inscrito.

A UNESCO considerou que o desfiladeiro formado pelo rio Peruaçu originou "paisagens espetaculares de calcário, cavernas vastas e uma biodiversidade rica", tendo ainda destacado os sistemas de cavernas horizontais do parque, "formados em rocha carbonatada", refere a Efe.

Entre as centenas de cavidades do parque natural, destaca-se a Caverna do Janelão, assim chamada por ter alturas superiores a 100 metros e por ser acessível através de uma grande abertura na parede de um desfiladeiro.

O parque nacional inclui ainda paredes cobertas de pinturas pré-históricas de diferentes pigmentos, que vão do amarelo ao preto.

Não obstante a sua importância geológica e histórica, as cavernas do Peruaçu são o segundo parque natural menos visitado no Brasil, tendo recebido apenas 14.600 turistas em 2024, de acordo com dados oficiais citados pela agência noticiosa Efe.

A Convenção do Património Mundial, Cultural e Natural foi adotada pela UNESCO em 1972 e tem por objetivo "proteger os bens patrimoniais dotados de um valor universal excecional", como se lê na página da Comissão Nacional da UNESCO.