Homem mais velho do Reino Unido e veterano da II Guerra Mundial morreu aos 110 anos

O homem mais velho do Reino Unido e veterano da Segunda Guerra Mundial, Donald Rose, morreu aos 110 anos, anunciou na sexta-feira uma autoridade local.

Rose participou no desembarque do Dia D, em 06 de junho de 1944, e fez parte da divisão que libertou o campo de concentração de Bergen-Belsen, no norte da Alemanha.

Numa declaração feira na sexta-feira, o líder do Conselho Municipal de Erewash, no norte de Inglaterra, James Dawson, anunciou a morte de Rose, chamando-lhe "herói de guerra".

"Erewash teve o privilégio de o ter como residente", acrescentou.

Em maio, Rose juntou-se a 45 outros veteranos como convidados de honra numa festa de chá organizada pela Royal British Legion no National Memorial Arboretum, para assinalar os 80 anos do Dia da Vitória na Europa.

Rose, que nasceu na véspera de Natal de 1914, após o início das hostilidades na Primeira Guerra Mundial, disse no evento que não celebrou o Dia da Vitória na Europa nessa altura.

"Quando soube que o armistício tinha sido assinado há 80 anos, estava na Alemanha, em Belsen, e, tal como a maioria dos soldados no ativo, não pude festejar nessa altura", disse.

"Fizemos apenas o que achámos correto e foi um alívio quando acabou", acrescentou.

Originário da aldeia de Westcott, a sudoeste de Londres, Rose entrou para o exército aos 23 anos e serviu no norte de África, Itália e França, segundo a Royal British Legion.

O militar recebeu uma série de medalhas e foi galardoado com a mais alta condecoração francesa, a Legião de Honra.