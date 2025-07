Benfica e Jorge Jesus chegam a acordo na acção por incumprimento salarial

O Benfica e o seu ex-treinador de futebol Jorge Jesus alcançaram um entendimento que terminou com a ação que o técnico moveu contra a SAD 'encarnada' por incumprimento salarial, revelou ontem em comunicado o clube da Luz.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a um entendimento com o seu antigo treinador Jorge Jesus, relativamente a um acerto fiscal de IRS e que lhe era devido contratualmente", lê-se na nota divulgada no site oficial do clube.

Na quarta-feira, Jorge Jesus moveu uma ação de arbitragem voluntária no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) contra a SAD do Benfica por incumprimento salarial, processo que foi agora ultrapassado.

"O clube agradece a colaboração de Jorge Jesus e dos seus representantes na resolução de todo este processo que, desta forma, se encerra em definitivo", assinalaram as 'águias'.

O Benfica já tinha garantido que esperava resolver de forma amigável a ação que lhe foi movida, sendo que, na quinta-feira, o advogado de Jorge Jesus, Luís Miguel Henrique, assinalou à Lusa que não existia nenhum conflito entre as partes e que já havia uma plataforma de entendimento.

Jorge Jesus, de 70 anos, teve duas passagens pelo Benfica, a primeira entre 2009/10 e 2014/15, período no qual ganhou três campeonatos, uma Supertaça e uma Taça de Portugal, regressando na época de 2020/21. Acabaria por sair a meio da temporada seguinte (2021/22).