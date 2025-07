GNR apreende 240 quilogramas de atum bonito na ilha do Pico

Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu 240 quilogramas de atum bonito ('Katsuwonus pelamis'), no concelho de São Roque do Pico, na ilha do Pico, durante uma ação de fiscalização, revelou hoje aquela força policial.

Segundo um comunicado do Comando Territorial da GNR dos Açores, a apreensão ocorreu na terça-feira e foi efetuada através do Posto Territorial do Pico.

"No âmbito de uma ação de fiscalização de controlo das atividades da pesca, foi fiscalizada uma viatura de venda ambulante de pescado, onde, no seu interior, foram detetadas caixas de pescado, contendo cerca de 240 quilos de atum bonito, destinado à venda ambulante, sem que tivesse sido submetido ao regime obrigatório de primeira venda em lota", adiantou.

O pescado foi apreendido e encaminhado para a lota da Madalena do Pico, "onde irá ser sujeito ao regime de primeira venda em lota".

Na sequência da fiscalização foi identificado um homem de 39 anos, mestre e proprietário da embarcação responsável pela captura do pescado.

A GNR elaborou dois autos de contraordenação, sendo um por fuga à lota e outro no âmbito do Regime de Bens em Circulação, por falta de documento de transporte.

No comunicado, a GNR lembra que os recursos marítimos "devem ser explorados de modo a garantir, a longo prazo, a sustentabilidade ambiental, económica e social da pescaria, dentro de uma abordagem de precaução, definida com base nos dados científicos disponíveis, procurando-se, simultaneamente, assegurar os rendimentos da pesca aos seus profissionais".