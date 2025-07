Autoridades da Grécia recolheram 500 migrantes ao largo de Creta

Mais de 500 migrantes desembarcaram hoje no porto grego de Lavrio, perto de Atenas, depois de terem sido intercetados a sul de Creta.

A transferência das 500 pessoas ocorreu na altura o Executivo da Grécia implementa medidas para enfrentar o aumento das travessias do Mediterrâneo, sobretudo, a partir da Líbia.

Estes 500 migrantes, na maioria jovens do sexo masculino, foram transferidos durante a última noite para bordo de um cargueiro (na foto) depois de os pesqueiros onde se encontravam ter sido intercetado pelas autoridades gregas ao largo de Creta.

Navios das autoridades marítimas gregas ajudaram a transportar os migrantes para o porto de Lavrio sendo que devem ser enviados para centros de acolhimento perto de Atenas nos próximos dias.

A transferência deste grupo de migrantes para o continente foi ordenada porque os centros de acolhimento improvisados em Creta atingiram a capacidade máxima, com cerca de 500 novas chegadas por dia à ilha desde o fim de semana.

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, anunciou na quarta-feira que o Governo de Atenas vai suspender durante três meses os pedidos de asilo dos migrantes que chegam por mar do norte de África.

A medida visa as chegadas a Creta e foi adotada após tensões diplomáticos entre a União Europeia e a Líbia sobre a cooperação em matéria de migração.

No início da semana, os representantes da União Europeia foram afastados do leste da Líbia na sequência de um aparente desacordo sobre o formato das conversações planeadas para reduzir as travessias.

As autoridades de Creta estão a ter dificuldades em fornecer serviços básicos, utilizando instalações temporárias para alojar migrantes, principalmente da Somália, Sudão, Egito e Marrocos.