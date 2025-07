Amostras trazidas do lado oculto da Lua revelam segredos da sua formação

A missão chinesa Chang'e-6 recolheu amostras do lado oculto da Lua, que serviram para esclarecer algumas diferenças com o lado visível e sobre o maior impacto sofrido pelo satélite, que resultou numa bacia de 2.500 quilómetros de diâmetro.

Investigadores liderados pela Academia Chinesa de Ciências publicaram quatro artigos na Nature sobre os 1.935 gramas de material da bacia do Polo Sul de Aitken (PSA) recolhidos pela Chang'e-6 e que chegaram à Terra em 2024.

A bacia PSA é a maior, mais profunda e mais antiga estrutura de impacto conhecida na Lua.

A sonda Chang'e-6 é o pontinho mais claro, ao centro da foto, na face oculta da Lua.

Estudos anteriores indicaram que foi formada por um impacto colossal há aproximadamente 4,25 mil milhões de anos, que libertou energia superior à de um trilião de bombas atómicas.

As observações da Lua já tinham revelado diferenças na espessura da crosta, na atividade vulcânica e química das rochas entre os dois lados, cuja origem tem sido objeto de debate.

A equipa analisou a composição isotópica de amostras de rochas vulcânicas recolhidas na bacia do SPA e comparou-as com amostras obtidas durante as missões Apollo no lado visível.

Os estudos agora publicados indicam que o lado oculto esconde duas fases vulcânicas distintas, há 4,2 mil milhões e 2,8 mil milhões de anos, indicando que esta atividade persistiu durante pelo menos 1,4 mil milhões de anos, muito mais tempo do que se pensava anteriormente.

Sabe-se também que o campo magnético da Lua atingiu um pico há 2,8 mil milhões de anos, sugerindo que o dínamo lunar flutuava episodicamente, em vez de diminuir constantemente.

O manto do lado oculto da Lua possui um teor de água significativamente mais baixo, indicando que os elementos voláteis estão distribuídos de forma desigual no interior lunar, acrescentando outro aspeto à assimetria do satélite.

Os autores da investigação concluem que as amostras recuperadas pela missão Chang'e-6 fornecem um meio para estudar a formação inicial do manto lunar e que estudos futuros poderão oferecer mais informações sobre os processos subjacentes às diferenças entre os lados próximo e distante.