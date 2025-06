Rússia alarga Lei dos Segredos Oficiais e prevê penas de prisão até oito anos

O Presidente russo assinou este fim de semana o decreto de alargamento da Lei dos Segredos Oficiais, que acrescenta novos aspetos da política externa, económica e de segurança do país, e que prevê penas de prisão até oito anos.

De acordo com a agência de notícias Europa Press, o decreto assinado por Vladimir Putin foi publicado hoje no boletim oficial do Estado e incorpora detalhes da política externa da Rússia, a sua política comercial e económica internacional, os avanços científicos e os preparativos para uma possível mobilização militar.

Esta informação pode agora ser classificada como secreta se se considerar que a sua divulgação é prejudicial à segurança nacional.

Qualquer pessoa que receba este tipo de informação sem autorização poderá enfrentar uma pena até oito anos de prisão, de acordo com o decreto, divulgado pela Bloomberg e citado pela Europa Press.

A Lei dos Segredos Oficiais refere-se à legislação que protege informações confidenciais do Governo, geralmente relacionadas com segurança nacional e defesa.