BCE corta taxas de juro diretoras em 25 pontos base

O Banco Central Europeu (BCE) baixou hoje as três taxas de juro diretoras em 25 pontos base, a oitava descida num ano, colocando a taxa de depósitos em 2,00%, o nível mais baixo desde o início de 2023.

Hoje reunido em Frankfurt, na Alemanha, o Conselho do BCE reduziu a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de depósito para 2,00%, enquanto as taxas de juro das operações principais de refinanciamento e da facilidade permanente de cedência de liquidez diminuíram para 2,15% e 2,40%, respetivamente.

Estas alterações terão efeitos a partir de 11 de junho.

Num comunicado hoje divulgado depois da reunião de política monetária, o Conselho do BCE reafirma-se "determinado a assegurar que a inflação estabiliza, de forma sustentada, no seu objetivo de médio prazo de 2%" e "não se compromete previamente com uma trajetória de taxas específica".

"Especialmente nas atuais condições de excecional incerteza, seguirá uma abordagem dependente dos dados e reunião a reunião para decidir a orientação apropriada da política monetária", enfatiza.

Assim, as decisões futuras sobre as taxas de juro basear-se-ão na "avaliação das perspetivas de inflação, à luz dos dados económicos e financeiros que forem sendo disponibilizados, da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária".