Chega pede “mais atenção e valorização” da Marinha Tejo pelo Estado

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo círculo da Madeira para a Assembleia da República, representou o grupo parlamentar do Chega nas comemorações oficiais do Dia da Marinha Tejo, que tiveram lugar no histórico Cais das Colunas, em Lisboa. A cerimónia contou com a presença do chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Jorge Nobre de Sousa, entre outras entidades civis e militares.

"A Marinha Tejo é uma força de caráter cívico e cultural, composta por embarcações tradicionais do Tejo, com o propósito de preservar a memória marítima portuguesa, valorizar o património naval e manter viva a ligação entre o povo e o rio. O Dia da Marinha Tejo celebra essa missão, reafirmando a ligação entre identidade nacional, herança naval e cultura fluvial, destaca Francisco Gomes, citado em comunicado de imprensa.

“A nossa história foi feita por homens do mar, por embarcações que cruzaram rios e oceanos com coragem e visão. Defender essa herança não é apenas uma escolha cultural. É um acto de patriotismo e o Chega estará sempre do lado de quem honra Portugal com alma, memória e orgulho2, reforça o parlamentar, pedindo mais "atenção e valorização por parte do Estado" à Marinha Tejo.

“O país precisa de voltar a olhar para o mar com respeito, com orgulho e com visão de futuro. A Marinha Tejo é mais do que memória. É a identidade viva, é cultura viva e é história que navega todos os dias”, remata.