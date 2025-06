Defesa central e capitão Nicolás Otamendi renova com Benfica até 2026

O defesa central argentino e capitão Nicolás Otamendi renovou contrato com o Benfica até junho de 2026, acrescentando mais uma época ao anterior vínculo, anunciou hoje o vice-campeão português de futebol.

"Estou com a mesma ambição e ilusão de sempre. Estamos juntos, sempre a defender o emblema que nos representa. Vamos com tudo", expressou o campeão mundial de seleções pela Argentina, num vídeo emitido no sítio oficial dos 'encarnados' na Internet.

Nicolás Otamendi, de 37 anos, estava em final de contrato com o Benfica, ao serviço do qual acumula 231 jogos, 15 golos e oito assistências desde que chegou dos ingleses do Manchester City, em 2020/21, tendo vencido um campeonato, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira nas cinco temporadas realizadas ao serviço das 'águias'.

Em 2024/25, juntando as competições de clubes e seleções, o defesa central já atingiu recordes de partidas (66), tentos (nove) e passes para golo (quatro) na carreira, na qual conquistou um Mundial (2022), duas Copas América (2021 e 2024) e uma Finalíssima (2022) pela Argentina, já depois de ter festejado três campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e a edição 2010/11 da Liga Europa com o FC Porto, entre 2010 e 2014.

Quinto futebolista com mais internacionalizações de sempre pela Argentina (126), Nicolás Otamendi formou-se no Vélez Sarsfield e venceu um torneio de encerramento da Liga argentina antes de rumar à Europa, onde também alinhou nos espanhóis do Valência (2014-2015) - que ainda o emprestaram os brasileiros do Atlético Mineiro (2014) - e pelo Manchester City (2015-2020), no qual celebrou dois campeonatos, uma Taça de Inglaterra, quatro Taças da Liga e duas Supertaças.

Totalista nos três jogos cumpridos até ao momento pelo Benfica no Mundial de clubes, nos Estados Unidos, o capitão fez um autogolo e marcou o segundo tento das 'águias' no empate com os argentinos do Boca Juniors (2-2), na abertura do Grupo C, assistindo ainda na goleada sobre os neozelandeses do Auckland City (6-0), para a segunda jornada.

O Benfica, primeiro classificado da 'poule' C, vai medir forças com os ingleses do Chelsea, vice-líderes do Grupo D e vencedores da Liga Conferência em 2024/25, no sábado, no segundo encontro dos oitavos de final da prova, em Charlotte, nos Estados Unidos.