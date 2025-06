Qatar afirma que Irão disparou 19 mísseis contra a base aérea dos EUA

O Qatar afirmou hoje que o Irão disparou 19 mísseis contra a base aérea dos EUA e que um deles foi atingido, mas não causou vítimas, de acordo com um oficial militar do Qatar.

O major-general Shayeq Al Hajri disse aos jornalistas que foram disparados sete mísseis do Irão e todos foram intercetados sobre as águas entre os dois países pelas defesas aéreas do Qatar.

O Irão disparou então mais 12 mísseis e 11 foram interceptados sobre o território do Qatar, mas um atingiu a base americana, adiantou Al Hajri.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, não ficou imediatamente claro quais foram os danos causados pelo míssil.

O número de mísseis difere de um número dado por Trump, que disse que 14 mísseis foram disparados, 13 foram derrubados e um foi "libertado" porque não representava uma ameaça.

A base de Al-Udeid alberga também o Centro de Operações Aéreas Combinadas, que assegura o comando e o controlo do poder aéreo na região, bem como a 379ª Ala Aérea Expedicionária, a maior do mundo.

A retaliação ocorreu um dia depois de os Estados Unidos terem lançado um ataque na manhã de domingo contra três instalações nucleares iranianas.

Os bombardeamentos norte-americanos deram-se na sequência da guerra entre Israel e o Irão, desencadeada em meados de junho, por bombardeamentos israelitas contra território iraniano, o que levou à retaliação de Teerão.