A adesão à greve dos trabalhadores da Trust in News (TiN) é superior a 50% e a Visão, a Caras e a Telenovelas correm o risco de não chegarem às bancas na próxima semana, avançou hoje fonte sindical.

Dezenas de trabalhadores da TiN concentram-se esta manhã em frente à sede da empresa em Oeiras numa ação de protesto na sequência de uma greve por tempo indeterminado que se iniciou hoje por falta de pagamento de subsídios e salários em atraso.

Em declarações à Lusa, a delegada sindical Clara Teixeira avançou que os títulos semanais Visão, Caras e Telenovelas podem não chegar às bancas na próxima semana devido à greve, acrescentando que a adesão nas redações "pode rondar os 80%" entre os jornalistas, gráficos e fotógrafos.

Segundo o Sindicato dos Jornalistas (SJ), os trabalhadores da Trust in News receberam os primeiros 25% do salário de maio na véspera desta greve, mas mantém-se em protesto até que a empresa pague a totalidade das dívidas.

O SJ reuniu-se com o sócio-gerente, Luís Delgado, para discutir a situação da Trust in News (TiN), a poucas horas do início da greve visando apurar se haveria margem para o pagamento das remunerações em atraso, porém não recebeu qualquer garantia de que os créditos laborais viessem a ser pagos nos próximos dias ou semanas.

No plenário de 30 de maio, quando decidiram avançar para esta greve, os trabalhadores "tinham manifestado já a sua indignação por apenas terem recebido 80% do salário de abril, em três prestações, encontrando-se os restantes 20% por pagar, assim como o salário de maio, o respetivo subsídio de refeição e alguns subsídios de férias".

Fundada em 2017, a Trust in News é detentora de 16 órgãos de comunicação social, em papel e plataformas digitais.