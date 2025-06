Trabalhadores da Trust in News iniciam hoje uma greve por tempo indeterminado

Os trabalhadores da Trust in News (TiN) iniciam hoje uma greve por tempo indeterminado devido aos salários e subsídios em atraso, de acordo com um comunicado ao qual a Lusa teve acesso.

A greve tinha sido admitida em 30 de maio pelos trabalhadores, caso os restantes 20% do salário de abril, o de maio e o subsídio de refeição não fossem pagos até hoje.

No plenário de 06 de junho os trabalhadores da dona da Visão, entre outros títulos, tinham aprovado, "por ampla maioria", a convocação de uma paralisação por tempo indeterminado.

O plenário foi convocado pelos delegados sindicais da Visão, no qual participaram 59 pessoas e a greve por tempo indeterminado foi aprovada por 47. A Trust in News tem cerca de 90 trabalhadores.

"Os trabalhadores da Trust in News aprovaram a convocação de uma greve por tempo indeterminado, com início a partir do dia 20 de junho, por entenderem que esta é a melhor forma de lutarem pelo pagamento dos salários e subsídios em atraso, de preservarem a sua dignidade profissional e de chamarem a atenção, uma vez mais, para uma situação que, desde há um ano e meio, ameaça a sobrevivência de mais de uma dezena e meia de títulos da imprensa portuguesa", lê-se no comunicado.

Fundada em 2017, a Trust in News é detentora de 16 órgãos de comunicação social, em papel e plataformas digitais.