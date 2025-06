PJ detém na Grande Lisboa cinco suspeitos de assaltos a bancos

A Polícia Judiciária deteve cinco pessoas, que fariam parte de um grupo que se dedicava a roubar agências bancárias com recurso a armas de fogo, sequestro e violência física, anunciou hoje aquela polícia.

As detenções, através da Unidade Nacional Contra Terrorismo e ocorridas na segunda-feira, surgem no âmbito da investigação em curso na PJ e da qual já tinha resultado a detenção de outros quatro alegados assaltantes, no passado dia 06 de junho.

Os arguidos, detidos na região da grande Lisboa, são ainda suspeitos de branqueamento de capitais.

"O grupo criminoso vinha atuando desde agosto de 2024, cometendo roubos a agências bancárias, nas regiões do sul e centro do país, e em Lisboa, tendo-se locupletado com avultadas somas de dinheiro", refere a nota.

Ao total dos nove detidos foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva a três e aos restantes seis, "dois homens e quatro mulheres, outras medidas de coação, não privativas da liberdade".

Durante a investigação, a PJ já apreendeu "um vasto acervo probatório", nomeadamente armas de fogo, 11 viaturas, um motociclo, vários equipamentos de telecomunicações e computadores, e cerca de 20 mil euros em dinheiro.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém.