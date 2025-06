Vulcão em erupção na Indonésia lança nuvem de cinzas com 10 mil metros de altura

Um vulcão entrou hoje em erupção na ilha das Flores, no leste da Indonésia, e lançou uma coluna de cinzas com 10.000 metros de altura acima do cume, anunciaram as autoridades indonésias.

O monte Lewotobi Laki-Laki, um vulcão de dois picos com 1.584 metros de altura na ilha turística das Flores, entrou em erupção às 17:35 (10:35 em Lisboa), segundo um comunicado da agência de vulcanologia.

"A altura da coluna de erupção foi observada a cerca de 10.000 metros acima do cume. A coluna de cinzas era cinzenta e espessa", disse a agência.

As autoridades não tinham registo de vítimas ou danos, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

A agência de vulcanologia elevou o nível de alerta para o mais alto num sistema de quatro níveis.

Os habitantes e os turistas devem evitar qualquer atividade num raio de pelo menos sete quilómetros em torno da cratera do vulcão, declarou o chefe da agência de geologia, Muhammad Wafid.

Alertou também para a possibilidade de perigosos fluxos de lama, conhecidos como 'lahars', um tipo de fluxo de material vulcânico constituído por lama ou detritos, em caso de chuva forte, particularmente para as comunidades próximas dos rios.

Wafid aconselhou ainda os habitantes locais a usarem máscaras para se proteger das cinzas vulcânicas.

O monte Lewotobi Laki-Laki entrou em erupção várias vezes em novembro de 2024, de que resultou a morte de nove pessoas.

Milhares de pessoas tiveram de ser retiradas das proximidades do vulcão, que também provocou o cancelamento de muitos voos internacionais para a ilha de Bali, situada a cerca de 800 quilómetros a ocidente, em linha reta.

As autoridades indonésias não registaram até ao momento cancelamento de voos devido à erupção de hoje.

O Laki-Laki, que significa "homem" em indonésio, é ladeado por outro vulcão, o Perempuan, que significa "mulher" e é mais alto, com 1.703 metros.

A Indonésia, um vasto arquipélago, sofre frequentemente de atividade sísmica e vulcânica por estar situada no chamado "anel de fogo" do Pacífico, que se estende pelo Sudeste Asiático e pela bacia do Pacífico.

Esta zona, de grande atividade sísmica e vulcânica, regista milhares de sismos por ano, na maioria de magnitude fraca a moderada, e conta perto de 120 vulcões ativos.