Membro da administração Trump sugere "papel específico" para Portugal com Marinha

O lusodescendente Devin Nunes, membro da administração Trump, defendeu hoje em Lisboa que Portugal deve "ter um papel específico" na NATO, nomeadamente com "navios de guerra", afirmando-se "muito otimista" quanto ao futuro da Aliança Atlântica.

"Trabalhei com o Governo português durante muitos e muitos anos, tentando incentivá-los, não apenas a aumentar o orçamento para a NATO, mas a fazê-lo de uma forma específica que refletisse a sua localização geográfica", referiu hoje Devin Nunes, presidente da rede social de Donald Trump, Truth Social, e líder do Conselho Consultivo de Informações do Presidente dos Estados Unidos.

"Todas as razões pelas quais Portugal esteve numa ótima posição para explorar o mundo há 500 anos, ainda está numa posição muito boa agora para ter um papel específico dentro da NATO", nomeadamente com "navios de guerra" na entrada do Mar Mediterrâneo e ao longo da costa africana, sustentou Nunes, antigo membro republicano na Câmara dos Representantes norte-americana pela Califórnia, intervindo num debate sobre "Os atuais desafios geopolíticos para a Europa e os Estados Unidos", numa conferência organizada em Lisboa pelo canal de televisão Now.

Devin Nunes afirmou-se "otimista" em relação ao futuro da NATO, numa altura em que o Presidente Trump e o secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte, têm pressionado para um aumento substancial no investimento em Defesa, para 5% do produto interno bruto (PIB) de cada Estado-membro, uma matéria que será debatida na cimeira da organização, nos dias 24 e 25 de junho, em Haia.

O Governo português já se comprometeu a atingir a meta atual, de 2%, ainda este ano, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, garantiu que Portugal cumprirá o objetivo dos 5%, caso a NATO decida essa meta, e nos moldes defendidos por Rutte -- 3,5% em despesa militar efetiva e 1,5% em infraestruturas civis que possam ter uso militar.

"Está no bom caminho para corrigir (...).Acho que se está a começar a ver os países da NATO a investir mais dinheiro e a levar a sério aquilo em que são bons, aquilo em que se vão especializar", considerou.