Cerca de 600 pessoas manifestam-se em Barcelona contra turismo massivo

-- Cerca de 600 pessoas manifestaram-se hoje pelas ruas de Barcelona em protesto contra o turismo de massas na cidade, numa marcha que a polícia impediu de chegar à Sagrada Família.

Organizados pela Assembleia de Bairros pelo Decréscimo Turístico, os manifestantes fizeram a marcha em direção ao mar.

A manifestação, que se tornou um protesto contra o recente anúncio do projeto de ampliação do aeroporto de El Prat promovido pelo governo, contou com a participação de membros do partido dos Comuns e da Candidatura Unidade Popular.

Depois de quase uma hora de desfile pelas ruas do bairro de Eixample, em Barcelona, os Mossos d'Esquadra (polícia) pararam a manifestação no cruzamento das ruas Roselló e Sicilia, a poucos quarteirões da Sagrada Família, após o que os manifestantes retomaram a marcha com o compromisso de não se aproximarem da área do templo.

Fontes policiais, consultadas pela EFE, explicaram que se tratava de uma "decisão técnica" para evitar que a manifestação tivesse mais impacto sobre os moradores e turistas, já que estava nas ruas de Barcelona há mais de uma hora.

Há alguns meses, outro protesto contra a superlotação de turistas em Barcelona acabou nas proximidades da Sagrada Família, onde os manifestantes dispararam pistolas de água contra vários autocarros turísticos.