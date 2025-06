Nova vaga de ataques iranianos faz cinco mortos e 150 feridos

Uma nova onda de ataques aéreos do Irão atingiu hoje vários locais em Israel, incluindo Jerusalém e Telavive, causando cinco mortos e mais de 130 feridos, segundo os serviços de emergência e a polícia israelita.

O serviço de emergência Magen David Adom (MDA) disse que acorreu a dois locais atingidos por mísseis iranianos: um no centro de Israel e outro nas terras baixas de Shephelah, a oeste de Jerusalém.

No primeiro, os paramédicos do MDA registaram três mortes: uma mulher de 69 anos, uma mulher de 80 anos e um rapaz de 10 anos. Além disso, houve cerca de 100 feridos, incluindo quatro em estado grave e sete em estado moderado.

Nas terras baixas de Shephelah, o Ministério da Defesa informou ter tratado duas pessoas com ferimentos graves, 12 com ferimentos moderados e 23 com ferimentos ligeiros, num total de 37 pessoas afetadas.

A polícia israelita mencionou ainda "dezenas de feridos" e a morte de duas mulheres em Bat Yam, a sul de Telavive, no distrito de Dan, onde dois projécteis iranianos atingiram edifícios, um deles de oito andares.

O número total de mortes em Israel desde o início dos bombardeamentos, na sexta-feira, chega assim aos 12.

Esta foi a sexta vaga de ataques lançada pelo Irão em resposta aos três dias de ofensiva do Governo do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu contra o país persa, que começou na sexta-feira.

O exército israelita já tinha alertado que uma nova carga de mísseis iranianos estava a dirigir-se para Israel.

Uma série de detonações foi hoje ouvida em Teerão pelas 02:30 (00:30 de Lisboa).

Pouco depois, o Irão confirmou ter disparado uma nova salva de mísseis contra Israel, a segunda realizada durante a noite de sábado para hoje.

"Uma nova vaga da Operação Promessa Honesta 3 começou há alguns minutos", informou a televisão estatal iraniana por volta das 03:10 (00:40 em Lisboa), que começou a transmitir imagens em direto de Israel, em antecipação dos ataques.

A nova vaga de mísseis foi lançada pouco depois da agência de notícias iraniana Tasnim ter afirmado que o Ministério da Defesa, em Teerão, foi alvo de bombardeamentos israelitas.

Segundo o agência, o ataque causou danos ligeiros num dos edifícios do complexo ministerial. O Ministério da Defesa iraniano não fez até ao momento qualquer comentário oficial.

A Tansim e a televisão iraniana Press TV referiram ainda um incêndio de grande escala na refinaria de Shahran, perto de Teerão, que também terá sido atingida.

Forças de emergência e resgate foram enviadas para a área para tentar extinguir o incêndio e controlar os danos, acrescentou a agência.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram o ataque à sede do Ministério da Defesa no Irão.

Em comunicado, as FDI informaram ter "concluído uma série de ataques abrangentes" em Teerão "relacionados com o projeto de armas nucleares do regime iraniano".