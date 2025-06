Violência doméstica foi o crime contra idosos mais denunciado à APAV

A violência doméstica foi o crime contra idosos mais denunciado à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) entre 2021 e 2024, período em que os pedidos de ajuda cresceram 8,5%, revelou hoje à Lusa a responsável no Porto.

Em declarações à margem do evento "O respeito não tem idade", promovido pela delegação do Porto da Cruz Vermelha Portuguesa no âmbito do "Dia Mundial da Consciencialização da Violência Contra as Pessoas Idosas" que se assinala no domingo, Ana Sousa precisou que, em média, nesse período, "mais de 136 idosos, por mês, foram atendidos na APAV por terem sido vítimas de crime".

À violência doméstica somam-se as ameaças, coação, burlas, violência económica e financeira, violência sexual e abandono, prosseguiu.

Sobre o crescimento anotado, Ana Sousa vê, também, o lado positivo pois é sinal que "a sociedade tem estado mais atenta", partindo as denúncias de violência doméstica, assinalou, de "familiares que, tendo conhecimento da situação, não conseguem intervir e pedem ajuda", mas também de "amigos ou de vizinhos com medo que aconteça uma desgraça maior".

Sobre os demais perigos a que os idosos podem estar expostos, Ana Sousa aponta o isolamento como a maior causa para que tal aconteça, aconselhando esta franja da população a encontrar os "fatores protetores" que passam por "fazer parte de um grupo, ter amigos, estar frequentemente com vizinhos, amigos, ser uma pessoa que se relaciona socialmente ou com a família".

Ângela Frazão, coordenadora da Cruz Vermelha no Porto, explicou à Lusa que "a iniciativa tinha como principal objetivo sensibilizar para a questão da violência contra os idosos", mas também proporcionar aos membros do "Programa Sempre Acompanhados um momento de intervenção social onde eles fossem os protagonistas".

"Foram eles que definiram o nome para a iniciativa, que elaboraram os cartazes, que pesquisaram dados, num envolvimento que também é uma forma de sensibilizar porque aumenta o conhecimento deles relativamente a esta questão e que podem divulgar às pessoas amigas, conhecidas, na zona onde residem", disse.

Ao todo, revelou a responsável, estiveram envolvidos no evento que se distribuiu entre uma sensibilização no exterior da estação do metro da Trindade, feita com cartazes e contacto com a população e uma sessão de sensibilização, à tarde, na Junta de Freguesia de Santo Ildefonso, cerca de 75 idosos.

O programa, que existe desde 2022, permite o acompanhamento de cerca de 114 pessoas, afirmou Ângela Frazão, precisando tratar-se de residentes das freguesias do centro histórico do Porto, mais Paranhos.

Na sessão da tarde, os idosos presentes foram alertados para que evitem expor a sua vida nas redes sociais, para não permitirem que sejam outros a tomar as decisões que lhes cabem tomar, bem como fazer a prevenção, a tomada de consciência para existência destes perigos, como e a quem denunciar um crime e a lidar com as consequências desse crime, num contributo partilhado, também, por dois agentes da esquadra do Bonfim da PSP do Porto.