MP abre inquérito a 'influencer' denunciado por discurso de ódio contra as mulheres

O Ministério Público (MP) confirmou hoje a abertura de um inquérito na sequência de queixas recebidas contra um 'influencer' português por discurso de ódio contra as mulheres numa publicação sobre o aborto.

"Confirma-se a instauração de inquérito que teve origem em participações recebidas. O mesmo corre termos no Departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa", refere o MP em resposta à agência Lusa.

Uma das queixas enviadas ao MP partiu da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), na sequência de mais de uma centena de denúncias recebidas contra um criador de conteúdos digitais por declarações divulgadas que "desrespeitam gravemente os direitos das mulheres e espalham desinformação sobre o aborto".

O 'influencer' em causa tem perto de um milhão de seguidores nas redes sociais e no sábado fez uma publicação no X, entretanto eliminada pela plataforma, em que acusa as mulheres de recorrer ao aborto como método contraceptivo.

Na sequência das denúncias, a CIG apresentou queixa junto do MP "por factos que podem eventualmente configurar discurso de ódio e eventualmente incitamento ao ódio contra as mulheres, no sentido de apurar eventuais responsabilidades legais".