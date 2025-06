Marcelo envia condolências aos familiares das vítimas

O chefe de Estado português enviou hoje condolências aos familiares de todas as vítimas do acidente aéreo com um avião da Air India, manifestando preocupação com o anúncio de que havia sete cidadãos portugueses a bordo.

Um avião da Air India, um Boeing 787-8 Dreamliner, despenhou-se hoje com cerca de 250 pessoas a bordo numa zona residencial, pouco depois de ter descolado do aeroporto de Ahmedabad, no noroeste da Índia, com destino a Londres-Gatwick.

Segundo uma mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República Portuguesa na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "acompanha com profunda preocupação a situação em torno do trágico acidente aéreo hoje ocorrido em Ahmedabad, na Índia, e o anúncio da presença a bordo de cidadãos com nacionalidade portuguesa".

"Neste momento de profunda tristeza, e enquanto decorrem ainda as operações de socorro a cargo das autoridades competentes, o Presidente da República transmite a mais sentida solidariedade aos familiares de todos os passageiros e da tripulação", lê-se na mesma nota.

De acordo com a Air India, faziam parte da lista de passageiros deste voo sete portugueses. O Governo português comunicou também ter indicação de que havia sete cidadãos nacionais a bordo.

A polícia local anunciou entretanto que as equipas de socorro recuperaram 204 corpos e que 41 pessoas estavam a ser tratadas.