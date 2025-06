Aviso laranja motivado por trovoada prolongado até às 06:00 em sete distritos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até às 06:00 de quarta-feira os avisos meteorológicos laranja emitidos para sete distritos do continente português devido às previsões de trovoada.

Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga, nas regiões Norte e Centro, estão desde o final da tarde de hoje sob este nível, que inicialmente o IPMA previa manter até às 03:00.

O aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de três) é emitido sempre que existe uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado".

Estes e outros distritos das regiões Norte, Centro e Alentejo estão também sob aviso amarelo (o menos grave) até ao início da manhã de quarta-feira devido a trovoada e precipitação.

Preveem-se "aguaceiros por vezes fortes acompanhados de trovoada, de granizo e com possibilidade de rajadas de vento forte" para os territórios mais atingidos.

O IPMA tinha já alertado para "condições de instabilidade em Portugal continental nos dias 10 e 11", hoje e quarta-feira, "devido a uma depressão com expressão em altitude centrada na região da Madeira" e que se aproximou do continente "com o transporte de uma massa de ar quente e húmido".

"A partir de manhã do dia 11, os aguaceiros deverão diminuir de intensidade de frequência, em especial nas regiões Centro e Sul, podendo ainda ser pontualmente acompanhados de trovoada na região Norte", referia o instituto numa nota divulgada na segunda-feira.