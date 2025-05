Piazzolla Quartet no Capoeira Lounge Bar com espetáculo de tango

O ciclo de concertos de verão ‘Saturdays on the Balcony’ está de volta este Sábado, dia 31 de Maio, com uma homenagem ao compositor argentino Astor Piazzolla. O concerto começa às 21:00 com duração de uma 1 hora. A entrada é livre.

Neste concerto especial, o grupo interpreta as obras do lendário Astor Piazzolla com paixão, sons arrojados e uma energia contagiante que promete envolver todos os sentidos. Uma experiência musical única que não vai querer perder. O Piazzolla Quarteto é formado por quatro talentosos músicos de diferentes países europeus a residir aqui na Região.

Este verão o Capoeira Lounge será palco de um ciclo de concertos aos Sábados, de entrada livre, que irá envolver mais de 50 músicos. Entre tributos e concertos de homenagem, destacamos os concertos a marcar na agenda já no próximo mês de Junho:

14.06 – BHC Trio convida Vânia Fernandes – Jazz e Bossa Nova

28.06 – Elton John – Concerto tributo Miguel Pires

Capoeira Lounge Bar

Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2

Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo