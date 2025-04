O Castanheiro Boutique Hotel oferece a proposta ideal para o Dia da Mãe

O primeiro Domingo de Maio assinala o Dia da Mãe, uma oportunidade perfeita para retribuir o carinho, a dedicação e o amor incondicional que recebemos ao longo da vida, com um gesto verdadeiramente memorável.

Se ainda não decidiu como surpreender a sua mãe, o Castanheiro Boutique Hotel convida-o a celebrar esta data especial com um brunch cuidadosamente preparado para a ocasião, no dia 4 de Maio, entre as 11h30 e as 14h30, no ambiente acolhedor do restaurante Tipografia.

Entre as sugestões do menu, encontrará desde opções leves como salmão fumado com queijo Filadélfia, presunto com melão laminado e uma variedade de saladas compostas, até pratos reconfortantes como ovos mexidos com salsa, bacon no forno e beringelas salteadas com queijo feta e orégãos. Para os mais gulosos, haverá também uma irresistível selecção de pastelaria caseira, incluindo panquecas com mel, nozes e raspas de laranja, crepes com chocolate, brownies de chocolate e avelã e queijadas madeirenses.

Este é o momento ideal para oferecer tempo de qualidade, sabores deliciosos e um cenário encantador à mulher que sempre esteve ao seu lado.

Não deixe passar esta ocasião especial – reserve já o seu lugar e venha celebrar o Dia da Mãe no Castanheiro Boutique Hotel!

Reservas:

+351 291 200 100

[email protected]

Rua do Castanheiro, 31, 9000-081 Funchal, Madeira

Redes Sociais:

bit.ly/castanheiroboutiquehotel facebook.com/castanheiroboutiquehotel

instagram.com/castanheiro_boutique_hotel