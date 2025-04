Reciclar nesta Páscoa (e não só)

Domingo de Páscoa é dia de encontros com a família e com aqueles que nos são mais próximos. É tempo de reuniões à volta de mesas fartas, que levan, inevitavelmente, a resíduos. Saiba como reciclar em encontros destes.

A Páscoa está a terminar, mas vamos sempre a tempo de tirar dúvidas em relação à reciclagem, no que concerne a almoços e jantares com família e amigos. Saiba, também, como descartar as embalagens das inúmeras guloseimas desta época pascal.

No que concerne aos ovos de Páscoa, costumam vir embrulhados em alumínio ou plástico. Os invólucros de alumínio devem ser colocados no ecoponto amarelo, tal como as embalagens de plástico, incluindo laços e moldes transparentes, bem como os plásticos que protegem os brindes.

Já as caixas das amêndoas, quando são de plástico devem ir para o ecoponto amarelo, mas quando são de cartão com janelas de plástico é necessário separar os dois componentes e depositá-los no ecoponto azul e amarelo, respectivamente. Existem, ainda, os boiões de vidro, que devem seguir para o ecoponto verde. Quando as tampas dos boiões têm 5 centímetros ou menos de diâmetro devem ser agregadas à embalagem; quando têm um diâmetro superior a 5 centímetros, seja metal ou plástico, devem ir para um ecoponto diferente do frasco, o amarelo.

Há ainda o folar e uma miríade de delícias caseiras transportadas e acondicionadas em embalagens. As caixas e bases de cartão devem ir para o ecoponto azul. Os filmes de plástico ou celofane para o ecoponto amarelo. As fitas e adereços decorativos em plástico ou metalizados devem ser colocados no ecoponto amarelo, desde que não sejam compostas por vários materiais que não se separem facilmente. Nesse caso, são lixo indiferenciado.

Os pacotes da farinha e açúcar devem ser depositados no ecoponto azul, assim como as caixas de ovos. Quando a garrafa do óleo acabar, mesmo ainda com alguma gordura, deve ir para o ecoponto amarelo. Latas de fruta, de fermento, de leite condensado, ou pacotes de natas também devem seguir o mesmo destino, uma vez esvaziados.

As embalagens de ‘take away’, se forem totalmente de plástico, devem ser colocadas no ecoponto amarelo. As bandejas de alumínio, depois de escorrido o excesso de gordura, devem seguir, também, para o ecoponto amarelo. Já as tampas de cartão podem ser colocadas no ecoponto azul, se estiverem livre de resíduos.

As cuvetes do cabrito (ou qualquer cuvete de carne ou peixe) são feitas de poliestireno, que pode ser reciclado como a comum esferovite. Devem ser depositadas no ecoponto amarelo, mesmo que tenham gordura.

De referir que não é necessário lavar as embalagens de plástico e vidro antes de serem colocadas nos respectivos ecopontos, mas convém certificar-se de que não há restos de líquidos ou de alimentos dentro das mesmas. Lembrar, ainda, que as embalagens de cartão com alguma gordura já podem seguir para o ecoponto azul.

Por fim, nunca é demais lembrar que guardanapos e papel de cozinha não podem ser depositados no ecoponto azul. Devem, sim, seguir para o lixo indiferenciado. Já o interior do rolo de papel de cozinha (tal como o interior do rolo de papel higiénico) deve rumar ao ecoponto azul.

Fonte: Sociedade Ponto Verde