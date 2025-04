Ministro das Finanças israelita defende "regime militar" na Faixa de Gaza

O ministro israelita das Finanças, Bezalel Smotrich, apelou na noite de sábado à ocupação da Faixa de Gaza e ao estabelecimento de um "regime militar, se necessário", no enclave palestiniano, onde vivem mais de dois milhões de pessoas.

"Senhor primeiro-ministro [Benjamin Netanyahu], a sua declaração esta noite de que esta guerra deve terminar com a vitória é importante e significa mudar o método de guerra, optar pela ocupação total da Faixa de Gaza e não temer um governo militar se necessário, destruir o Hamas e garantir que Gaza não represente uma ameaça para o Estado de Israel", afirmou Smotrich, um colono e religioso sionista, numa mensagem na rede social X.

"Esta é a forma de garantir a segurança e de devolver rapidamente os [israelitas] sequestrados" pelo Hamas, acrescentou.

Horas antes, numa mensagem de vídeo gravada e transmitida durante a noite, Netanyahu disse que o Hamas tinha "rejeitado a oferta de Israel" para um cessar-fogo - apesar de o grupo ainda não ter emitido uma resposta oficial - e que, se Israel aceitar as exigências do Hamas para acabar a guerra e sair da Faixa de Gaza, o plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, de expulsão em larga escala dos palestinianos aí residentes não pode ser realizado.

"A importante visão do Presidente Trump não será concretizada: a visão que mudará a face de Gaza de uma vez por todas e permitirá ao nosso país viver em segurança", afirmou Netanyahu referindo-se à ideia do novo inquilino da Casa Branca de deslocar à força e de forma permanente os palestinianos das suas terras.