5 razões para comprar o Jeep Renegade no Megamotor

2 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Este é o número que confirma o sucesso do Jeep Renegade, um SUV que conjuga desempenho, tecnologia e conforto, seja na cidade ou em aventuras fora de estrada. No stand do Megamotor, encontra disponível a versão Limited, num modelo híbrido de 2022.

Visual robusto

O design do Jeep Renegade destaca-se pela sua identidade forte, com linhas marcantes e um estilo aventureiro. A pintura metalizada, as jantes de liga leve e os faróis de nevoeiro reforçam o carácter exclusivo deste SUV. No interior, cada detalhe foi pensado para proporcionar conforto e prazer ao volante.

Desempenho

Com um motor 1.3 Turbo a gasolina e um motor eléctrico com até 50 km de autonomia, o Renegade deposita 190 cavalos de potência nas 4 rodas. A caixa automática de velocidades garante uma condução fluida e eficiente, seja qual for o percurso.

Segurança em qualquer terreno

A tracção integral, aliada a sistemas como o ESP, ABS e EBD, assegura estabilidade e aderência em qualquer estrada. Conta ainda com sensores de estacionamento, câmara auxiliar de marcha atrás e regulador de velocidade para uma condução mais segura e confortável.

Equipamento completo

O Jeep Renegade Limited vem muito bem equipado de fábrica. Destacam-se o ar condicionado automático, retrovisores eléctricos e rebatíveis, chave inteligente, GPS, Bluetooth, volante multifunções e protecções solares integradas. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença.

Opções de financiamento e retoma facilitada

No Megamotor, pode financiar o seu Renegade desde 320,41 euros por mês, sem entrada inicial. Tem um carro para troca? O stand aceita retoma mesmo com dívida*. Além disso, beneficia de garantia de 18 meses por mútuo acordo, para que compre com total confiança.

Visite o stand Megamotor e leve para casa um Jeep Renegade pronto para qualquer desafio.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.