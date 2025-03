Concertos no Pátio, Save the Date: Salvador Sobral & André Santos no Castanheiro Boutique Hotel

O Castanheiro Boutique Hotel celebra 10 anos com um programa rico em eventos e novidades, entre as quais se destaca a 4.ª edição dos Concertos no Pátio!

Esta edição será encerrada em grande, a 25 de Junho, por Salvador Sobral e André Santos, que prometem uma noite especial, onde a sua cumplicidade artística se traduz através da música.

Desde Noite Serena, a primeira canção que gravaram juntos em 2017, até Jobim, canção em parceria que gravaram em 2022, André Santos e Salvador Sobral partilharam inúmeras músicas ao longo destes últimos anos de concertos e viagens.

Agora, sobem juntos ao palco do Castanheiro Boutique Hotel para revisitar algumas destas canções e celebrar a música e a amizade!

Os bilhetes estarão à venda a partir de 15 de Abril na recepção do Castanheiro Boutique Hotel, mas já pode fazer a sua pré-reserva para garantir o seu lugar!

Telefone: (+351) 291 200 100

Email: [email protected]

Morada: Rua do Castanheiro n.º 31, 9000-081 Funchal

Facebook: facebook.com/castanheiroboutiquehotel

Instagram: instagram.com/castanheiro_boutique_hotel