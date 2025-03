O dia seguinte - estabilidade para garantir ofuturo da Madeira

A Madeira atravessa um momento crucial da sua história. Mais do que nunca, é urgente garantir estabilidade, visão estratégica e compromisso com os temas estruturantes que definem o presente e moldarão o futuro da nossa Região. A confiança dos cidadãos, o dinamismo da economia e a coesão social dependem da capacidade de manter um rumo firme, assente em soluções concretas e sustentáveis.

Entre os desafios mais prementes está a habitação. A crescente dificuldade em aceder a uma casa tende a afastar os jovens da autonomia, os profissionais da Região e fragiliza as famílias madeirenses. O crescimento da procura externa, conjugado com a limitação do solo urbano e o aumento dos preços, exige uma resposta: investir em habitação pública, como as parcerias com as cooperativas, promover o arrendamento acessível, dinamizar o uso de imóveis devolutos e equilibrar a pressão do mercado turístico com as necessidades locais. Morar na Madeira deve continuar a ser um direito, e não um privilégio.

Na área da saúde, a exigência da população é proporcional ao seu merecimento. O envelhecimento da população, os desafios do acesso e a gestão eficiente dos recursos tornam prioritária uma aposta na prevenção, no reforço dos cuidados de proximidade e na valorização dos profissionais de saúde. A saúde deve ser encarada como investimento social e económico. A reorganização dos cuidados, a aposta nos cuidados domiciliários e o combate à fragilidade são essenciais para garantir qualidade de vida a quem cá vive e trabalha.

Simultaneamente, importa valorizar o destino Madeira sem comprometer a sua identidade. O turismo é e continuará a ser um pilar da nossa economia, mas só terá futuro se for sustentável, qualificado e repartido entre os que cá residem. Investir na cultura, na autenticidade das nossas freguesias, no turismo de natureza e saúde, bem como na capacitação dos nossos profissionais, são formas de reforçar a marca Madeira sem a descaracterizar. A Região não pode tornar-se um destino global à custa da sua alma local.

A inovação, a diversificação económica e a qualificação profissional são também urgentes. A retenção de jovens, o estímulo ao empreendedorismo e a aposta em novas áreas de desenvolvimento – como a tecnologia, a inteligência artificial ou a bioeconomia – exigem um ecossistema capaz de acolher talento, ideias e capital. A Madeira deve afirmar-se como uma terra onde é possível viver, trabalhar, criar e inovar com qualidade.

Por fim, é fundamental olhar para o Porto Santo com igual ambição. Mais do que uma extensão da Madeira, a ilha dourada deve ser tratada como prioridade: nas ligações, nos serviços e nas oportunidades.

Estabilidade, proximidade, sustentabilidade e visão: é este o caminho que nos permitirá construir uma Madeira mais justa, mais saudável e mais preparada para o futuro. Uma Madeira onde cada cidadão sinta orgulho em viver – e vontade de ficar.