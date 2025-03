Abertas candidaturas aos Prémios APOM 2025

Estão abertas as candidaturas para a edição 2025 dos Prémios da Associação Portuguesa de Museologia (APOM).

Até o dia 8 de Abril, as instituições museológicas portuguesas e os seus profissionais poderão submeter as suas candidaturas referentes a projectos realizados ao longo do ano de 2024.

Para proceder à submissão da candidatura, é necessário preencher obrigatoriamente o seguinte formulário:

Os documentos de suporte à candidatura devem ser submetidos através do mesmo. Por este motivo, é recomendável que os candidatos preparem antecipadamente a sua candidatura e documentação de suporte.

Descarregue aqui o regulamento:

Para eventuais dúvidas é possível enviar uma mensagem para o endereço [email protected]

O local e a data da cerimónia de entrega dos prémios APOM 2025 serão anunciados "brevemente".