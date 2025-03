Empilhar Betão Não é Solução

1. A cidade empoleirada nas encostas, os telhados escorrendo para o mar como uma enxurrada de telhas suadas, as estradas enroladas sobre si mesmas, a fome de espaço a crescer dentro dos prédios, dentro das casas, dentro dos corpos. E, começada a campanha, essa maquinaria de promessas empilhadas como tijolos húmidos, anuncia-se que sim, que se há falta de habitação, que basta construir para cima, como se os problemas pudessem evaporar-se com a altitude, como se empilhar andares fosse o mesmo que empilhar soluções. E depois vêm os discursos, as ideias - porque todos têm ideias mesmo que não façam ideia, os desenhos coloridos, e ninguém diz que as fundações não seguram, que o solo é traiçoeiro, que os prédios de quinze andares não se equilibram em ribeiras como se fossem garrafas de cerveja pousadas numa mesa inclinada.

A Madeira, coitada, sobrecarregada como uma mula, arqueia-se sob o peso das ideias fáceis. As infraestruturas, coitadas também, mastigam os esgotos e os fios eléctricos até cuspirem apagões, rompimentos, avarias. O trânsito já não flui, coça-se irritado nos cruzamentos, estanca, prende-se nas rótulas como um osso atravessado na garganta. O estacionamento? Uma piada. Casas sem garagens, ruas sem espaços, carros engavetados em becos como sardinhas em lata. E os prédios altos, altíssimos, a requererem garagens profundas e impossíveis, a cuspir gente para a rua, para a paragem de autocarro, para o supermercado apinhado, a atirar sombras enormes sobre as janelas, sobre os quintais, sobre os velhos que espreitam as vielas da cidade.

O custo da habitação não desce, não pode descer, porque construir para cima não é mais barato do que construir para os lados, porque os elevadores custam dinheiro, porque o betão precisa de ser reforçado, porque a humidade das ilhas entra nas paredes como dedos de velhas a beliscar as juntas. E depois há os condomínios, os vizinhos, as reuniões onde ninguém quer pagar a manutenção, as infiltrações que descem dos andares de cima como chuva lenta, as portas emperradas, os gritos no elevador avariado. E a vista, essa ilusão, porque quem mora lá em cima vê menos do que quem mora cá em baixo: menos gente, menos ruas, menos cidade, só um pedaço de horizonte a dissolver-se em neblina.

E, no fundo, lá no fundo, sabemos que o problema não é a falta de espaço, mas a falta de inteligência, de vontade, de soluções que não passem por empilhar gente em torres como fichas de casino. Há terrenos vazios, casas velhas a desfazerem-se em poeira, bairros onde se podia construir sem violentar a paisagem, sem criar guetos verticais, sem transformar a ilha num presépio desequilibrado. Mas a decisão nunca é essa, nunca é a que faz sentido, porque fazer sentido dá trabalho, porque planear exige tempo, porque apostar num urbanismo sustentável não dá inaugurações nem manchetes, nem fotografias de políticos sorridentes com capacetes de engenheiro.

E então há quem queira que os prédios vão subindo, pesando sobre a Madeira, as janelas empilhadas como olhos cansados, os corredores cheios de ecos, as varandas estreitas onde o vento uiva entre os estendais. Cá em baixo, a ilha resiste, as estradas torcem-se, as casas pequenas espreitam de lado como cães desconfiados. Mas há quem continue a anunciar que sim, que a solução é crescer para cima, e nós imaginamos os prédios novos como quem olha para um parente doente, sabendo, porque pensamos mais do que achamos, que dentro de pouco tempo estará a estalar pelas costuras, a descascar-se em problemas, a gemer com as dores de um crescimento desastrado.

E quem é que ganha com isto? Não é quem precisa de casa, não é quem paga rendas que engolem o ordenado antes do fim do mês, não é quem atravessa a cidade todas as manhãs num carro velho a rezar para que o trânsito ande. Quem ganha são os de sempre, os senhores do betão, os donos das gruas, os que apertam a mão dos políticos em jantares discretos e combinam os metros quadrados como quem escolhe pratos num menu. Cada prédio novo é mais um presente embrulhado para o lobby do imobiliário, mais um bilhete comprado na lotaria dos preços, mais uma oportunidade para vender vistas de mar que se evaporam na névoa da dívida, na humidade das prestações a sufocar os inquilinos. E a empáfia de quem assim acha, sempre prestável, sempre solícito, inclina-se, sorri, facilita, apressa, trata do resto como um mordomo bem treinado, enquanto nos vendem esta história de que construir para cima resolve tudo, de que quanto mais altos os prédios, mais acessíveis as casas, como se a gravidade funcionasse ao contrário, como se a especulação descesse com os andares em vez de subir com eles.

E onde é que os querem enfiar? Onde é que ainda há espaço para espetar prédios sem desfigurar o que já está desfigurado, sem abrir mais feridas nesta ilha esburacada por túneis, esventrada por rotundas, coberta de cimento como se a terra fosse um erro a ser corrigido? Na beira das ribeiras, que já desabam sozinhas sempre que chove mais do que três dias seguidos? Nas encostas, onde o peso dos andares vai empurrando a terra devagarinho até um dia a cidade acordar e dar por si a escorregar para o mar? No centro do Funchal, onde já não cabe um palmo de sombra sem pagar estacionamento? Em bairros periféricos, empilhando gente num urbanismo de laboratório que só agrava a desigualdade e a degradação? Na Madeira, não há espaço para crescer para cima sem sacrificar o pouco que resta de harmonioso, sem transformar ainda mais a ilha num retalho de prédios sem alma, sem história, sem lógica. Já se mataram os vales com betão, já se fecharam os horizontes com edifícios que parecem arquivos de seres humanos, já se impediu a ilha de respirar, e agora querem entupir o que ainda sobrevive, como se empilhar betão fosse um remédio para a incompetência de quem governa.

Já chega! Já chega de disparates, de urbanismo de improviso, de ideias feitas a régua e esquadro numa geometria oca e sem sentido. Já chega de gente na política a brincar à habitação como quem joga SimCity sem ler o manual. Já chega de promessas ocas embrulhadas em palavras caras, de soluções que não solucionam, de projectos que só servem para alimentar os de sempre, os do costume, os que estão sentados à mesa enquanto o resto da Região come migalhas. A Madeira não precisa de crescer para cima, precisa de crescer para a frente, com inteligência, com respeito, com um planeamento que não transforme a paisagem num amontoado de torres desajeitadas. O que falta não é betão, o que falta é coragem para fazer diferente, para parar este ciclo de desastre mascarado de progresso, para dizer de uma vez por todas que a solução para a habitação não é empilhar problemas em andares cada vez mais altos.

2. Sabem ler e escrever, mas não exercem. É o milagre da alfabetização portuguesa, essa façanha heróica que transformou analfabetos em consumidores de letras. Não leitores, claro. Não escritores, evidentemente. Apenas seres humanos com a capacidade de juntar sílabas e assinar o nome, mas desprovidos de qualquer intenção de usar tal habilidade para, Deus nos livre, pensar.

E a culpa, digam o que disserem, não é deles. O grande — ou melhor, a sua tragédia — é a ilusão da democratização do ensino. Vendida como a chave para o progresso, a educação universal tornou-se o grande mito da nossa modernidade. Toda a gente foi à escola, é verdade, mas não para aprender a pensar, a questionar, a crescer intelectualmente. Nada disso. Foram para cumprir tabela, para passar nos exames e receber o papelucho que lhes dá acesso ao emprego público ou ao subsídio.

Porque aqui, ensinar a pensar seria perigoso. Um povo que pensa começa a questionar, e um povo que questiona não tolera a mediocridade dos que o governam. Então, democratizou-se o ensino pela metade: deram-lhes o manual, mas esconderam-lhes o texto. Ensinaram-nos a ler, mas não a compreender. A escrever, mas não a articular ideias. Porque é mais seguro ter uma multidão de semialfabetizados que não passa do Facebook do que uma geração de cidadãos capazes de abrir um livro ou escrever uma frase com sujeito, verbo e predicado.

E assim seguimos, com a aparência de um país culto e moderno, mas a essência de uma república de ignorantes orgulhosos. Democracia? Sim, mas só na aparência. Ensino? Claro, mas não exageremos. Ler? Desde que seja fácil. Escrever? Só o suficiente para reclamar de tudo, anonimamente, na Internet. O pensamento crítico, esse, ficou perdido nos corredores de uma escola que nunca chegou a existir.