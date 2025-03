Transforme a sua casa num verdadeiro lar com a Decoreve

Na Rua Vale da Ajuda, há uma loja que capta de imediato os olhares mais atentos. As montras despertam a curiosidade e, ao cruzar a porta, o ambiente acolhedor convida a explorar cada detalhe.

Seja muito bem-vindo à Decoreve, o local ideal para quem procura dar uma nova vida à sua casa. Está à procura de mobília, decoração e serviços à medida, com qualidade e a preços justos? Então este é o destino certo.

Há 18 anos a decorar lares madeirenses, tornou-se já numa referência incontornável no sector. A sua história remonta a quase três décadas, quando Custódio Neves, natural de Fafe, iniciou o seu percurso no ramo do mobiliário. Depois de anos a vender para várias regiões do país, foi na Madeira que encontrou o local perfeito para se estabelecer.

A paixão pela decoração é visível em cada peça, desde móveis para qualquer divisão, candeeiros, tapeçarias, quadros, colchões e até lençóis e plantas artificiais. Tudo o que possa imaginar para decorar o lar, a Decoreve tem. A procura é muita, mas a equipa procura ter sempre stock para entrega imediata. Além do mais, a maioria dos produtos tem selo nacional, garantindo qualidade e exclusividade.

Mas a Decoreve vai além do que se vê. Nesta loja, a experiência é imersiva, como entrar numa verdadeira galeria de arte. E para quem precisa de um aconselhamento mais personalizado, a equipa desloca-se até à sua casa, ajudando-o a encontrar as melhores soluções para cada ambiente. E porque um bom serviço faz toda a diferença, a loja garante entrega gratuita em toda a ilha e assistência contínua, para que cada compra seja feita com total confiança.

Decoração de interiores e exteriores da sua casa – há espaço para tudo no número 104 da Rua Vale da Ajuda.

Descubra a Decoreve e deixe-se inspirar. Porque cada casa merece ser um verdadeiro lar.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104, Lj. R, Funchal

Facebook: https://www.facebook.com/MadeiraDecoreve/?locale=pt_PT

291 766 606 | [email protected]