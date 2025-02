Esqueci o telemóvel em casa! Chatice! Ainda por cima podem fazer telefonemas importantes! Tenho umas voltas a dar ... para fazer umas compras, mas já estou atrasado e o melhor é ir andando, mesmo sem o telefone. Acabei de reparar numa loja muito apelativa, com bom aspecto, no centro da cidade e resolvi dar uma vista de olhos. Decidi comprar um artigo bonito, muito em conta e quando estava a pagar, diz-me a rapariga ... - Não tem contactless ? - Não tenho, ou melhor nunca usei! - Mas é muito prático! - Sabe, não me custa nada colocar o código ! Continuando a conversa, diz a funcionária: - Já tem o nosso cartão cliente? - Não, não tenho! - Mas vai beneficiar pela sua adesão, porque tem muitas vantagens e muitos descontos! - Ok! - Então,... o seu nome, morada, NIF, altura, peso, número do sapato, medida do cinto, partido político, género, ... e agora vai receber um código no seu telemóvel, que terá de me indicar. - Não trouxe o telemóvel... ficou em casa ! - Mas assim não conseguimos fazer a adesão! Mas pode passar depois para concluir o processo!

Que sorte tive eu em esquecer o telemóvel ! Continuei a minha caminhada higiénica pela cidade e encontro um amigo - daqueles que “a gente” conhece á muito tempo - e que, a única coisa que lhe corre bem, são os copos, ... com qualquer bebida alcoólica lá dentro - e agora recentemente, também adepto do tabaco aquecido. Sabem o que é o tabaco aquecido? É uma descoberta maravilhosa para substituir o tabaco fumado em cigarros, que não é mais do que um instrumento que aquece o que lá se põe dentro, seja tabaco ou um líquido, com cheiro e tudo, especialmente escolhido a gosto do utilizador, com a intenção, ... não de fumar, mas de fazer fumo ... de fazer muito fumo, por sinal! E que, segundo alguns investidores e vendedores, não faz tanto mal como o vulgo cigarro. Isto não é verdade, porque pode provocar tumores em adultos jovens, nos pulmões, em formas muito agressivas.

Mas vamos continuar o passeio citadino, recordando que o telefone celular apareceu em 74 ou 75, e o smartphone em 2010 e lembrar que desde essas datas, ... pouco falamos uns com os outros. Então agora com as “redes” sociais, é o tempo ideal para “pescar” notícias ... quanto mais falsas melhor ... fotografias ... com pouca roupa ou roupa nenhuma, acidentes, pancadarias e todo o tipo de cenas, do tipo índios e cowboys, agora, ... vestidos com o mesmo tipo de roupa. Mas como tudo o que tem um lado bom, pode ter um lado mau ... e se as televisões portuguesas, durante sómente 15 minutos, conseguem nos intoxicar com notícias de “chacha”, exploradas até á medula, imaginem os telemóveis e quem os utiliza, ... horas a fio, o que é possível fazer, ouvir, participar, com os efeitos nocivos que ainda se desconhece, mas que bem se imaginam!

O mundo está a ser assolado por um “choque de ignorância”, onde a realidade, não tem cor, nem sentido, nem tem valor! Antes, cada dia era um dia e agora cada minuto é um minuto! E hoje, no dia a dia, as pessoas lutam por esse minuto ... a atravessar a rua, a conduzir, em muitas outras circunstâncias, ... para depois, somados todos esses minutos, dar-lhes-ão ao fim de 1 ano, apenas mais 2 dias de vida !

Vou ter de finalizar com uma frase russa, actual, emblemática e tão expressiva como patética: - O futuro é radioso e o passado é imprevisível !